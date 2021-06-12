ABD yeni bir silahlı saldırı haberiyle sarsıldı.

Teksas, Austin şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 13 kişinin yaralandı.

Altıncı Cadde Eğlence Bölgesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda ölen olmadığı belirtildi.

Austin Polis Departmanı Geçici Şefi Joseph Chacon yaptığı açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Şüpheli saldırganın halen kaçak olduğu bildirildi.

Chacon, "Bu noktada olayı neyin tetiklediği belli değil, ancak çok dikkatli olmamız nedeniyle FBI'ın ortak terör görev gücüne haber verdik" dedi.