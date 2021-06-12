Çin iş kazalarında onlarca vatandaşını kaybederken acı haber, bu kez bir fabrikadan geldi.

Çin'in güneybatısındaki Guiyang kentindeki bir fabrikada, işçiler kimyasal işleme tesisindeki bir araçtan metil format sevkiyatını boşaltırken sızıntı meydana geldi.

Yoğun kimsayasala maruz kalan 8 işçi hayatını kaybetti, 3’ünün tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metil format, çeşitli kimyasal işlemlerde ve böcek ilacı olarak kullanılıyor.

Cilt tahrişine neden olduğu gibi, yutulduğunda veya solunduğunda toksik etki gösteriyor.

İş kazaları Çin'in kanayan yarası

Çin ekonomisinin belkemiği kimyasallar ve ağır sanayi sektöründe sık sık ölümcül kazalar yaşanıyor.

Ülkede iş güvenliği standartları en çok tartışılan konular arasında geliyor.

Sorumlulara genellikle ağır cezalar verilse de yüksek talep ve kar arzusu cezaların göz ardı edilmesine neden oluyor.

2019'da Çin'in doğusundaki bir fabrikada endüstriyel kaza nadeniyle 78 kişi ölmüştü.