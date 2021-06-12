Asırlar boyu Türk İslam medeniyetinin merkezlerinden biri oldu. Sayısız şair, müzisyen ve mütefekkir yetiştirdi. Kafkasların Anadolu'ya uzanan hattında stratejik konuma sahipti. Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de başlattığı harekat sonucunda işgalden kurtarıldı.

Şuşa şimdi ilk konuğunu ağırlamaya hazırlanıyor.

[Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması sevinçle karşılandı.| Fotoğraf:AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gideceğini söyledi.

Erdoğan, "Önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. pic.twitter.com/svftiAKOA5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2021

Türkiye'den tarihi ziyaret

Azerbaycan Gümrük Akademisi Öğretim Üyesi Araz Aslanlı tarihi ziyareti değerlendirdi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti ve bu çerçevede Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte Şuşa’yı ziyaret edecek olması tarihi bir olay. Bu hem Şuşa’nın sembolik öneminden kaynaklanıyor hem Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin niteliğinden kaynaklanıyor”

Kadim Türk kenti Şuşa

Kentin yeniden özgürlüğüne kavuşması Azerbaycanlılar için gurur kaynağı.

Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu, Şuşa'nın İslam dünyasının medeniyet başkenti olduğunu ifade etti. İşgalden kurtarılan Şuşa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin önemini vurguladı.

“Şuşa Azerbaycan’ın medeniyet başkentidir. Şuşa İslam dünyasının medeniyet başkentidir. Şuşa'da biz manevi değerlerimizi temsil eden camilerimizi işgalden kurtardık. Şuşa'da biz mukaddes topraklarımızı işgalden kurtardık. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şuşa ziyareti çok büyük önem taşıyor. Bu sadece Azerbaycan için değil Türkiye ve bütün İslam dünyası için önemli”

[Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti | Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Şuşa'dan dünyaya ortak mesaj

Zafer kutlamalarının onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Karabağ'a ayak basacak ilk lider olarak davet edildi. Şuşa'dan tüm dünyaya ortak bir mesaj verilecek.

8 Mayıs 1992'de Ermeni güçleri tarafından işgal edilen Şuşa'da 20 binden fazla kişi vatan toprağını terk etmek zorunda kalmıştı.

Özgürlüğe kavuşmasının ardından kadim Türk kenti yeniden inşa ediliyor.

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu tarihi ziyarette vereceği mesajda.