Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 484 bin 235'e yükseldi.

Ülkede, son 1 günde 85 bin 149 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 296 bin 118’e çıktı.

En çok ölümün olduğu 2'nci ülke

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 428 bin 356 vaka ve 117 bin 344 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 718 bin 593 olarak açıklandı.

Meksika'da can kaybı 230 bine yaklaştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 282 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 229 bin 823’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 448 bin 820’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 950 bin 419’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15'inci ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 1 günde 26 bin 934 vaka

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 1 günde 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 84 bin 628’e, 26 bin 934 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 93 bin 90’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 668 bin 672 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9'uncu ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya'da 569 can kaybı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 569 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 94 bin 615’e çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 570 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 694 bin 707’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 435 bin 109’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru'da toplam vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 168 kişi yaşamını yitirdi ve bin 573 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 998 bin 56'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 188 bin 100'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 955 bin 350'ye yükseldi.

Şili'de 1 günde 133 ölüm

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 133 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 472'ye çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 972 artışla 1 milyon 461 bin 419’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 382 bin 124’e ulaştı.