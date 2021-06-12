Rusya ile ABD arasında Karadeniz'de bir kez daha sular ısınıyor.

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesine günler kala, bir ABD savaş gemisi boğazlardan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Gemi takipte

Laboon isimli Amerikan destroyer gemisi, 11 Haziran'da Karadeniz sularına girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı geminin takibe alındığını açıkladı.

Geminin faaliyetleri izleniyor

Rusya Deniz Kuvvetleri Karadeniz Filo Komutanlığı, Amerikan gemisinin Karadeniz'deki seyrüsefer faaliyetlerinin izlendiğinin altını çizdi.

Filonun eski komutanı Amiral Vladimir Komoedov, Rusya'nın geminin Karadeniz'deki varlığını hoş karşılamayacağını söyledi.