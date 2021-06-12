Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan ABD savaş gemisine takip
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesine günler kala, bir ABD savaş gemisi boğazlardan geçerek Karadeniz'e açıldı. Bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip eden Rusya, gemiyi izlemeye aldığını duyurdu.
Rusya ile ABD arasında Karadeniz'de bir kez daha sular ısınıyor.
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesine günler kala, bir ABD savaş gemisi boğazlardan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Gemi takipte
Laboon isimli Amerikan destroyer gemisi, 11 Haziran'da Karadeniz sularına girdi.
Rusya Savunma Bakanlığı geminin takibe alındığını açıkladı.
Geminin faaliyetleri izleniyor
Rusya Deniz Kuvvetleri Karadeniz Filo Komutanlığı, Amerikan gemisinin Karadeniz'deki seyrüsefer faaliyetlerinin izlendiğinin altını çizdi.
Filonun eski komutanı Amiral Vladimir Komoedov, Rusya'nın geminin Karadeniz'deki varlığını hoş karşılamayacağını söyledi.
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