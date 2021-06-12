Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Görme engellilere "gören" ayakkabı
Japonya'da görme engelliler için elektronik bir düzenek geliştirildi. Ayakkabıya yerleştirilen düzenek, görme engellilerin kimseye ihtiyaç duymadan istedikleri yere gidebilmelerini sağlıyor.
Japonya'da bir girişimci görme engelli akrabasını trafik kazasında kaybetti.
Girişimci bu olay üzerine görme engellilerin kimsenin yardımı olmadan yollarını nasıl bulabileceği üzerinde çalıştı ve elektronik bir düzenek geliştirdi.
Yanlış yöne gidildiğinde uyarı
Düzenek ayakkabıya yerleştiriliyor. Görme engelli kişi gideceği yeri elektronik düzeneğe söylüyor ve ayakkabısına takıp yola çıkıyor.
Düzenek ayaklara verdiği titreşimlerle görme engelli kişiyi yönlendiriyor, yanlış bir yöne gidildiğinde uyarıyor.
Japon Oftalmoloji Derneği'ne göre ülkedeki görme engellilerin sayısının 2030 yılında 2 milyonu bulacağını tahmin ediyor.
Etiketler: Japonya
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