Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes Spor Kulubü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenörü Ergin Ataman, teknik heyet ve sporcular yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Lacivert beyazlı ekip, Vahdettin Köşkü'ne 2020-2021 sezonunda elde ettiği 2 kupayı da götürdü.