Marmara Denizi'ndeki müsilaj, açıklarda etkisini sürdürüyor.

Sahadaki ekipler ise aralıksız temizlik yapıyor.

"Müsilaj yoğunluğunu anbean takip ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor, müsilaj yoğunluğunu anbean takip ederek müdahalelerimizi yoğunlaştırıyoruz."

Bakan Kurum, müsilaj temizliğine ilişkin çalışmaların yer aldığı video da paylaştı.