Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor
Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyalarını temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 4 günde toplam 1197 metreküp müsilajın temizlendiğini duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj, açıklarda etkisini sürdürüyor.
Sahadaki ekipler ise aralıksız temizlik yapıyor.
"Müsilaj yoğunluğunu anbean takip ediyoruz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor, müsilaj yoğunluğunu anbean takip ederek müdahalelerimizi yoğunlaştırıyoruz."
Bakan Kurum, müsilaj temizliğine ilişkin çalışmaların yer aldığı video da paylaştı.
Etiketler: Murat Kurum Müsilaj Twitter
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