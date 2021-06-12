Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmara Denizi'nde oluşan müsilajla mücadeleyi dün de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik" bilgisini paylaştı.

En fazla İstanbul'da temizlendi

Dördüncü günün sonunda illerde toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp, Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz."

Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kuruluyor

Meclis Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için harekete geçerek araştırma komisyonu kurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Meclis'te gurubu bulunan 5 partinin müsilaj (deniz salyası) sorunun araştırılması için verdiği 10 önerge birleştirilmişti. Ortak önerge Genel Kurul'da müzakere edildi.

Daha sonra yapılan oylama ile müsilaj araştırma komisyonu kurma önergesi kabul edildi.

Önce komisyon için 19 üye seçilecek. Ardından komisyon 3 ay sürecek faaliyetlerine başlayacak. Uzmanlar ve akademisyenlerin görüşleri alınacak, müsilaj tüm yönleriyle masaya yatırılacak.