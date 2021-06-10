Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.

Anadolu Yakası’nda Kartal ve Maltepe sahillerini kaplayan müsilajın, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde olduğu görüldü.

Marmara Denizi açıklarında da etkisini sürdüren müsilaj, bazı bölgelerde yoğun olurken bazı bölgelerde ise seyrek dalga şeklinde gözlemlendi.

2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Bu kapsamda ilk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı.

Çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemi ile 156,6 metreküp müsilaj temizlendi.

Müsilaj temizliği seferberliği kapsamında, 48 saatte İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'nde 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27 Tekirdağ'da ise 23 metreküp olmak üzere toplam 391,8 metreküp müsilaj, Marmara Denizi'nden temizlenmiş oldu.