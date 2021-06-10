Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda bir iş yerinde çalışan Cevat Aslan'ın, özel günlerde giymek için 500 TL’ye aldığı ayakkabı kuzenine kız istemeye gittikleri gün çalındı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerinde giriş katta denediği ayakkabıyı beğenmeyen şüphelinin üst kata çıkarak Aslan'ın ayakkabısını çaldığı görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Ayakkabısını yıpranmaması için iş yerinde giymeye bile kıyamadığını söyleyen Aslan, yaşadıklarını anlattı:

"Kuzenimin kız isteme meselesi vardı. Bayağı yoğundu ve gelen giden vardı. Ben de ayakkabıyı içeri alma gereği duymadım. Erken kalkarız diye düşünmüştüm. Ancak daha sonra gitmek için çıktığımızda, ayakkabımın kapıda olmadığını fark ettim. Hemen kapıcı dairesine gittik. Orada kameralara baktık. İleri geri saralım derken, hırsızın binaya girişini fark ettik. Nasıl çaldığını gördük."