Adana’nın Bucak, Acarmantaş mahallesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolunun yol açtığı hasar narenciye tarlalarına sıçradı. Selden taşan alabalık çiftliklerindeki balıklar narenciye tarlalarına savruldu.

Sabahın ilk ışıklarında tarlalara ve dere kenarına gelen vatandaşlar portakal küfelerinde çiftlikten taşan alabalıkları toplamak için yarıştı.

Balıkların tarlada kalması durumunda oluşacak koku nedeni ile hızla harekete geçen vatandaşlar narenciye bahçelerinde yaklaşık 100 tonun üzerinde olan alabalıkları tek tek elleri ile taşıdı.

Tonlarca balık tarlalara savruldu

Bucakta turizm işletmesi olan Mehmet Yastı, amcası Muhittin Yastı'yla birlikte çalışmalara katıldı. Mehmet Yastı, işletmelerinin zarar gördüğünü ifade ederek yaşananları şöyle anlattı:

“Dün akşam üzeri aniden bastıran yağış hepimizi korkuttu. Adeta baraj kapakları açıldı sandık. Alabalık çiftliğinde tonlarca balık tarlalara savruldu. Geceden beri vatandaşlar toplamak için mesai yapıyor. Kalırsa koku yapacak. Narenciye ağaçlarında da şiddetli dolu nedeni ile hasar büyük.”

Yayın balığı yakaladı