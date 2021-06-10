PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için Şırnak’taki Çevrimli köyünde anma programı gerçekleştirildi.

Köy mezarlığına gerçekleşen ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu.

Türk bayrakları ile donatılan köyde katliamda yakınlarını kaybedenler terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Katliamda iki kardeşini, terör örgütünün farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda da iki ayağını kaybeden Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey aradan 31 yıl geçmesine rağmen acılarının hiç dinmediğini söyledi.

"Çocuk, kadın, yaşlı, hamile demeden insanları katlettiler”

Saldırıda 27 kişiyi yitirdiklerini ifade eden Özbey şunları söyledi:

"Çocuk, kadın, yaşlı, hamile demeden insanları katlettiler. Diyorlar ki; 'Kürtlerin hakkını savunuyoruz ve Kürtler için bunu yapıyoruz' Yalan. Kürt adını kullanıp 30-40 yıldır hep kan döküyorlar. Askerimiz, polisimiz, korucumuz, öğretmenimiz dahi katlediliyor. Bunlara destek verenlere de sesleniyorum. Eğer biraz vicdanları varsa gelip burayı görsünler. Bunların Kürtlerle hiçbir alakası yok. Terörün yaptığı bütün katliamları şiddetle lanetliyorum. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Buralarda çok katliamlar yaşandı. Bugüne kadar gelip 'Başınız sağ olsun' dediler mi? 'Kim yaptı bunları?' diye sordular mı? Maalesef. Onları HDP ile kol kola görünce içimiz yanıyor. Acıyı çeken bilir. Bu acıyı biz çekmişiz. Burada akrabalarımız, dedelerimiz, kardeşlerimiz katledildi. Bunların günahı neydi? Hepsi akrabam."

[Fotoğraf: AA]

Birlik ve berberliğin önemini vurgulayan Özbey, "Allah, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uzun ömür versin. İçişleri Bakanımızla, jandarmamızla, polisimizle, korucularımızla gurur duyuyoruz. Çok şükür şimdi rahatız. Birlik ve beraberliğimiz için bu çok önemli. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"Devletimizin yanındayız"

Katliamda babasını kaybeden Emin Yıldız, saldırı gerçekleştirildiğinde henüz 10 yaşında olduğunu söyledi.

Hala yüreklerinin yandığını dile getiren Yıldız, "9 kardeştik, yetim bırakıldık. Acımız hala taze. Bu acıyı bize yaşatan hain terör örgütü PKK'yı şiddet ve nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Yıldız, başka terör saldırılarında da ağabeyini ve bazı akrabalarını kaybettiğine işaret ederek "Devletimizin yanındayız, mücadelemize devam edeceğiz. İçişleri Bakanımızın yanındayız, terörle mücadelesini tebrik ediyoruz. Hain terör örgütü hiçbir zaman emeline ulaşamayacak. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı buraya çağırıyoruz. Bu öldürülenler kim, araştırsınlar. Hani Kürtlerin hakkını savunmak? Bunların Kürtlükle alakası yok. Terör destekçilerine sesleniyorum. Bize bu acıları yaşatanlara destek olmayın. Terör örgütü gibi bunları da kınıyoruz" dedi.

Anma programına, Güçlükonak Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tahir Başkonuş, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Taş, AK Parti İlçe Başkanı Cüneyt Aktuğ, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdülselam İmre, Güçlükonak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Aktuğ ile vatandaşlar katıldı.