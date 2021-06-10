Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı deposunda eksi 80 derecede saklanan BioNTech aşıları, Samsun Sağlık Müdürlüğü’nün deposuna transfer edildikten sonra aynı sıcaklıkta korunuyor.

BioNTech aşıları, her gün 4 aşı nakil aracıyla İl Sağlık Müdürlüğü deposundan alınarak hastaneler ile 44 aile sağlığı merkezine ulaştırılıyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri aşı transferi için her gün bin kilometreye yakın yol yapıyor.

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Hastanelerde 30 gün muhafaza ediliyor

Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerdeki dolaplarda 2 ila 8 derece arasında 30 gün muhafaza edilebilen aşılar açıldıktan sonra 6 saat içinde uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selami Arslan, aşıların Ankara'dan eksi 70 ile eksi 90 derece arasındaki konteynerle Samsun'a geldiğini söyledi.

Samsun'daki depolarda eksi 80 derecede saklanan BioNTech aşılarını aşı takip sistemine göre aile sağlığı merkezlerine ve hastanelere her gün taşıdıklarını dile getiren Arslan, "Aşı uygulama merkezlerinden kaç kişinin randevu aldığını görüyoruz. Ona göre aşıların sevkine başlıyoruz. Ayrıca gün içinde aşı uygulama merkezlerinin elinde kaç aşı kaldığını gördüğümüz için kritik gördüğümüz yerlere gün içinde aşı sevki yapıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Vatandaşlarımızın aldıkları randevuya gitmeleri gerekir"

Aile sağlığı merkezlerinde de BioNTech aşılarının yapıldığını anımsatan Arslan, "Samsun'da aşı kapasitemiz günde 16 bin civarındadır ama vatandaşımızın aldığı randevu 3 bin 500 ile 4 bin civarında. Toplumsal bağışıklığın kazandırılması için aşı randevusu sayısının artması bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Arslan, BioNTech aşılarının 80 derecede son kullanma tarihine kadar saklanabildiğini ancak aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde 2 ile 8 derece arasında 30 gün muhafaza edilebildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"BioNTech aşıları, altışar dozluk flakonlar halindedir. Mutlaka vatandaşlarımızın aldıkları randevuya gitmeleri gerekir. Flakonları açtığımız andan itibaren 6 saat içinde kullanmamız gerekir. Vatandaşlarımız randevusuna gelmediği zaman aşıları imha etmek zorunda kalıyoruz. Bunları yaşamamak ve toplumsal bağışıklığı kazanmak için sağlık çalışanları ellerinden gelen mücadeleyi verirken, vatandaşlarımızın da aşı konusunda biraz daha titiz davranması gereklidir."