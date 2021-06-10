Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ndeki müsilajı temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Deniz süpürgeleriyle müsilajın görüldüğü yerlerde temizlik çalışması yapılıyor. Ekiplerin çalışmaları ve gece esen rüzgarlarla İzmit Körfezi’nin büyük bölümünde bugün müsilaj görülmedi.

Müsilaj olmadığını fark eden olta balıkçıları ise sabah erken saatlerde kayık ve tekneleri ile balık avına çıktı. Kıyıda iskeleye çıkanlar da denize oltalarını attı.

Denizin temiz olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgesiyle yüzeyde tarama çalışmalarına devam etti.

2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Bu kapsamda ilk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı.

Çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemi ile 156,6 metreküp müsilaj temizlendi.

Müsilaj temizliği seferberliği kapsamında, 48 saatte İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'nde 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27 Tekirdağ'da ise 23 metreküp olmak üzere toplam 391,8 metreküp müsilaj, Marmara Denizi'nden temizlenmiş oldu.