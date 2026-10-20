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Gündem
TRT Haber 20.10.2026 20:14

Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin mutabakat kararını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin mutabakat kararını memnuniyetle karşıladı

Libya Temsilciler Meclisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı'nı onayladı.

Dışişleri Bakanlığı da onaylanan bu karar ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"2019 yılından beri yürürlükte olan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisinin bugün kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Söz konusu Mutabakat Muhtırası uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözetmekte olup ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlamaktadır.

Türkiye, uluslararası hukuka saygılı tutumu doğrultusunda, Akdeniz havzasında güven, istikrar ve barışın temini için tüm ortaklarla birlikte çalışma iradesini sürdürecektir."

Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına onay
Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına onay

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Dışişleri Bakanlığı Libya
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