Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 21:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR, AA
Şampiyon Anadolu Efes
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i ağırladı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın galibi, 93-66'lık skorla Anadolu Efes oldu.
Bu sonuçla seriyi 3-0’a getiren lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.
Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyonun tayin edildiği ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, yine sarı-lacivertli ekiple mücadele vermiş ve 4-3’lük seri sonrası şampiyonluğa ulaşmıştı.
2019-2020 sezonu, pandemi nedeniyle tamamlanamamıştı.
Geçtiğimiz hafta sonu THY Avrupa Ligi finalinde Barcelona’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, böylelikle ikinci kupasına uzanmış oldu.
Etiketler: Son Dakika Basketbol Anadolu Efes Fenerbahçe
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