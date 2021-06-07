ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın galibi, 93-66'lık skorla Anadolu Efes oldu.

Bu sonuçla seriyi 3-0’a getiren lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyonun tayin edildiği ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, yine sarı-lacivertli ekiple mücadele vermiş ve 4-3’lük seri sonrası şampiyonluğa ulaşmıştı.

2019-2020 sezonu, pandemi nedeniyle tamamlanamamıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu THY Avrupa Ligi finalinde Barcelona’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, böylelikle ikinci kupasına uzanmış oldu.