Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın tamamını kazanan 43 yaşındaki eski boksör Mayweather, sosyal medyada son dönemde birçok kez tartışma yaşadığı "Youtube" kanalında 22 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ABD'li Logan Paul ile gösteri maçına çıktı.

Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda yapılan karşılaşma, yerel saatle 20.00'de başladı.

Karşılaşmada, Paul 8 raunt boyunca rakibi eski efsane boksör Mayweather'a karşı dayandı.

Maçtan sonra açıklama yapan Paul, "Kimsenin bana bir daha hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylemesini istemiyorum. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biriyle burada olmam, imkansızların yenilebileceğini kanıtlıyor." dedi.

İnternette rakibine sataşan Paul, Mayweather ile ringi paylaşmaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.

Mayweather ise Paul'un beklediğinden daha güçlü çıktığını ifade ederek, "Oldukça güçlü bir rakipti. Beni şaşırttı. Çok iyi bir adam." diye konuştu.

Japon kick boksçuyu 140 saniyede nakavt etmişti

Son olarak 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor'u yenerek profesyonel kariyerini noktalayan Mayweather, boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın hiçbirinde kaybetmedi.

Mayweather, 2018 yılının aralık ayında çıktığı gösteri maçında ise Japon kick boksçu Tenshin Nasukawa'yı 140 saniyede nakavt etmişti.

25 yaşındaki Logan Paul ise bugüne kadar sadece bir gösteri maçına çıktı ve internet ünlüsü KSI'ya yenildi.

Paul'un kardeşi Jake Paul ise geçen hafta eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini yenmişti.