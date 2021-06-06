Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 19:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Altletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız çeşitli kategorilerde elde ettikleri madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya ile şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu Atletizm
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