Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Yankı Erel'den Tunus'ta şampiyonluk geldi
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta düzenlenen turnuvada, finalde 1 numaralı seribaşı Arjantinli Santiago Fa Rodriguez Taverna'yı 2-1 yenen Yankı, kariyerinin 3. tekler şampiyonluğunu kazandı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, M15 Magic Hotel Tours'ta çeyrek finalde Almanya'dan Robert Strombachs, yarı finalde Yeni Zelanda'dan Ajeet Rai'yi yenerek finale yükseldi.
Final karşılaşmasında 1 numaralı seribaşı Arjantinli Santiago Fa Rodriguez Taverna'yı 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen 20 yaşındaki Yankı, 3. tekler şampiyonluğu elde etti.
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