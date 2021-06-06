Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Millilerin forma numaraları belli oldu
EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularımızın formalarında taşıyacakları numaralar belli oldu.
"Bizim Çocuklar"ın formalarında kullanacakları isim ve numaraları şöyle:
1 - MERT
2 - ZEKİ ÇELİK
3 - DEMİRAL
4 - ÇAĞLAR
5 - OKAY
6 - OZAN
7 - CENGİZ ÜNDER
8 - DORUKHAN
9 - KARAMAN
10 - ÇALHANOĞLU
11 - YUSUF YAZICI
12 - ALTAY
13 - UMUT
14 - TAYLAN
15 - OZAN KABAK
16 - ENES
17 - BURAK
18 - RIDVAN
19 - ORKUN
20 - ABDÜLKADİR
21 - KAHVECİ
22 - KAAN
23 - UĞURCAN
24 - KEREM
25 - MERT MÜLDÜR
26 - DERVİŞOĞLU
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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