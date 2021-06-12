Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurdu, vatandaşlarla sohbet etti
İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı, makam aracını durdurdu. Çocuklara oyuncak dağıttı, vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seslenişe kayıtsız kalmadı. Makam aracını durdurdu, çocuklara oyuncak dağıttı.
Çocukların "Tayyip Dede" seslenişine kayıtsız kalmadı
Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılaştı.
Makam aracını durdurdu, vatandaşlar ile sohbet etti.
Erdoğan'a "kentsel dönüşüm" teşekkürü
Mahalleli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentsel dönüşüm açıklaması için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Etiketler: İstanbul Kentsel Dönüşüm Recep Tayyip Erdoğan
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