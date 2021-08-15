ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

CNN'e konuşan ABD'li bakan, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin havaalanına taşındığını söyledi.

ABD'nin, kendisine yönelen saldırıları durdurma misyonunda başarılı olduğunu ifade eden Blinken, "Afganistan'da kalmak çıkarımıza değil" diye konuştu.

Taliban Kabil'e ulaştı

Afganistan İçişleri Bakanlığı bugün, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.