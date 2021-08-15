Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19'un varyantı olan Lambda'ya rastlandığı açıklandı.

Lambda varyantının tespit edildiği kişinin 35 yaşında bir kadın olduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, halkın maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

İlk olarak Peru’da görülmüştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.