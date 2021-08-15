Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de Lambda varyantı görüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Filipinler'de koronavirüsün ilk olarak Peru'da görülen ‘Lambda’ varyantının tespit edildiği duyuruldu.
Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19'un varyantı olan Lambda'ya rastlandığı açıklandı.
Lambda varyantının tespit edildiği kişinin 35 yaşında bir kadın olduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, halkın maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.
İlk olarak Peru’da görülmüştü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.
DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.
Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filipinler Koronavirüs
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