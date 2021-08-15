Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüs: Vaka sayısı 7 milyon 306 bine yaklaştı
Afrika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 milyon 306 bine yaklaştı.
Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 183 bin 414'e, vaka sayısı 7 milyon 305 bin 909'a yükseldi.
COVID-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 403 bin 365 olarak kayıtlara geçti.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da gerçekleşti.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri Afrika
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