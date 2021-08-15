Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 926 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 568 bin 788'e, 31 bin 142 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 350 bin 142'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 195 bin 514 olarak açıklandı.

Meksika’da can kaybı 250 bine yaklaştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte COVID-19'dan 753 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 642 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 248 bin 167, toplam vaka 3 milyon 91 bin 971, iyileşenler de 2 milyon 419 bin 614 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin’de 4 milyondan fazla kişi iyileşti

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID -19'a bağlı toplam ölü sayısı 108 bin 936'ya, 6 bin 183 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 80 bin 908'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 736 bin 632'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya’da 4 bin 7 kişinin daha ateşti pozitif

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 356'ya çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 7 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 864 bin 629'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 685 bin 895'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru’da son 24 saatte 27 kişi vefat etti

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi ve 747 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 132 bin 834'e, can kaybı sayısı 197 bin 340'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 101 bin 317'ye yükseldi.

Şili’de 865 yeni vaka

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 331'e çıktı.

Vaka sayısı 865 artışla 1 milyon 628 bin 293'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 584 bin 227'ye ulaştı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 79 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 11 bin 85'e, vaka sayısı 4 bin 167 artışla 411 bin 731'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 357 bin 286 kişi sağlığına kavuştu.