Başbakan Muhyiddin Yasin, yazılı açıklamasında, 2 doz aşı yaptıranlar için koronavirüs salgını kısıtlamalarında yeni hafifleme uygulamalarına ilişkin detayları verdi.

Bu kapsamda kuaför ve güzellik salonları ile elektronik, tekstil, mobilya ve aksesuar gibi hizmet sektöründen dükkan çalışanlarının 2 doz aşı yaptırması durumunda faaliyetlerini sürdürebileceğini belirten Muhyiddin, aşısı tam olan vatandaşların da bu dükkanlara giriş yapabileceğini kaydetti.

Muhyiddin ayrıca araba yıkama ve tamir merkezlerinin de aşısı tam olanlara yeniden açılacağını ifade etti.

Şimdiye kadar 1 milyon 400 binin üzerinde kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bini geçti.