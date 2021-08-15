Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kyuşu'da yer alan Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerinde toplamda 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

14 nehir taştı

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı bölge genelinde 14 nehrin taştığını, yerel turizmin olumsuz etkileneceğini söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Saga eyaletinde yağışlar sonrası Rokkaku Nehri'nin taşması sonucu oluşan sel Juntendo Hastanesinin zemin katını bastı. Hastalar üst katlara taşındı.

Bölge halkına çağrı yapan Afet İdaresi ve Okyanus Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Tanahaşi Yasufumi, halktan hayati risklere karşı her türlü önlemi almalarını istedi.

"Acil durum ilan edilmesini beklemeden güvenliğinizi sağlayın"

Yağışları "eşi görülmemiş" olarak niteleyen JMA yetkilisi Yuşi Adaçi, bu durumun bazı bölgelerde heyelan ve taşkınlara sebep olduğunu belirterek, "Acil durum ilan edilmesini beklemeyin. Yerel yetkililerin açıkladığı tahliye uyarılarını dikkate alın ve kendi güvenliğinizi sağlayın" dedi.

Nagano vilayetinde 3 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağmurların getirdiği sel suları güney Japonya'daki sokakları ve evleri sular altında bırakmaya devam ediyor.

Ülkenin batısındaki yollar ve binalar sular altında kalırken Nagano vilayetinin merkezinde meydana gelen toprak kaymasında üç kişi de hayatını kaybetti.

Pazar sabahı, Kyushu'nun büyük bölümünde yağmur durdu. Kyushu'daki Saga vilayetindeki bir şehir olan Takeo'da, dalış elbiseli kurtarma görevlileri şişme botlarla bölgede gezerek vatandaşlara yardımcı oldu ve hasar tespiti yaptı.