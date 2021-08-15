Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından, Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk edip Tacikistan'a gittiğini duyurdu. Afgan yetkililer de Gani'nin ülkeden ayrıldığını doğruladı.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı esnada ABD ordusu, başkentteki büyükelçiliğini tahliye etti.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre ise çok sayıda Avrupa Birliği personeli Kabil'deki daha güvenli bir noktaya taşındı.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

[ABD Büyükelçiliğinden tahliyeleri gerçekleştiren helikopter | Fotoğraf: AP]

Taliban'dan açıklama

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Yönetimin devri için müzakereler başlayacak

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili ayrıca başkentin kenar mahallelerine giren Taliban'ın Kabil'e saldırmayacağını belirterek "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

[Grafik: TRT Haber]

Afgan hükümetinden bir yetkili ise Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın da dahil olduğu Afgan hükümeti heyetinin Taliban temsilcileri ile görüşmek üzere Katar'a gideceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği de Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

Pakistan sınırı kapattı

Öte yandan, Pakistan, Taliban'ın kontrolüne geçen Torkham sınırını kapattığını duyurdu.

Kararın, Afganistan tarafındaki ''olağanüstü durum'' sebebiyle alındığı aktarıldı.

Rusya, Büyükelçiliğini tahliye etmeyi planlamıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye planının bulunmadığını açıkladı.

Kabulov, Moskova'nın Kabil'deki büyükelçisi ile "doğrudan temas halinde" olduğunu ve Rus büyükelçiliği çalışanlarının "sakin bir şekilde" çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.