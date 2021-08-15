Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan'da otobüs devrildi: 8 ölü, 48 yaralı
Macaristan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Polis, nedeni henüz belirlenemeyen kazanın, Macaristan'ın Szabadbattyan bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.
Otoyolda devrilen otobüste 50'den fazla kişinin bulunduğu, 8 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kazada 2'si ağır 48 kişi de yaralandı.
Etiketler: Macaristan Trafik Kazası
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