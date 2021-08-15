Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabından Haiti'deki depremle ilgili açıklama yaptı.

Lopez Obrador, Haiti ile dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, "Haiti'deki kardeşlerimizin çektiği acılardan dolayı üzgünüm. Sivil Koruma Ulusal Koordinasyonu ile Dış İlişkiler, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sekreterliklerine derhal yardım hazırlanması talimatını verdim" sözlerini kullandı.

Şili de yardıma hazır

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Haiti'ye insani yardım göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

"Haiti bir kez daha zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki 7,2'lik deprem, nüfusa ve altyapıya büyük zarar verdi. Yetkililerle temas kurduk, şüphesiz acil yardıma ihtiyaç duyulduğu anda gönderilmeye hazır insani yardım sevkiyatı hazırlıyoruz."

Ayrıca komşu ülke Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela, ihtiyaç halinde Haiti'ye yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükselmiş, yaralı sayısı ise 2 bini aşmıştı.