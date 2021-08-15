Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kamyonete düzenlenen el bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, içinde düğünden dönen yaklaşık 20 kişinin bulunduğu kamyonete saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırganların kamyoneti takip ettiği ve el bombası attığı belirtiliyor.
Yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 13’e yükseldi.
Saldırının sorumlul uğunu henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan Terör Saldırısı
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