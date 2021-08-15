Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşmasının ardından NATO'dan açıklama geldi.

Açıklamada, Afganistan'daki karışıklığa siyasi bir çözüm bulmanın her zamankinden daha acil olduğu kaydedildi.

AFP'ye konuşan NATO yetkilisi, "Afganistan'ı dünyayla bağlantılı tutmak için Kabil havaalanındaki operasyonların sürdürülmesine yardımcı oluyoruz.'' ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, "Kabil'deki diplomatik varlığımızı da sürdürüyoruz. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir ve gerektiği şekilde ayarlama yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Taliban Kabil'e ulaştı

Afganistan İçişleri Bakanlığı bugün, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.