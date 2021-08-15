Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Cumhurbaşkanından 'Kuzey Kıbrıs' mesajı: Biz, tek halkız
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Pakistan, Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin yanındadır. İki farklı kültüre ve dile sahip olabiliriz. Ama biz, tek halkız." açıklamasını yaptı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1'inci Gemisi Babur'un (F-280) Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemisi Akhisar'ın (P-1220) İlk Sac Kesim Törenine katıldı.
Alvi, yaptığı konuşmada, "Pakistan, Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin yanındadır. İki farklı kültüre ve dile sahip olabiliriz. Ama biz, tek halkız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan ile aramızdaki güçlü siyasi ilişkilerimizin ve savunma sanayimizdeki iş birliğimizin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz.https://t.co/Jglnkhcozc pic.twitter.com/zsanzF3DLD— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021
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