Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1'inci Gemisi Babur'un (F-280) Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemisi Akhisar'ın (P-1220) İlk Sac Kesim Törenine katıldı.

Alvi, yaptığı konuşmada, "Pakistan, Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin yanındadır. İki farklı kültüre ve dile sahip olabiliriz. Ama biz, tek halkız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan ile aramızdaki güçlü siyasi ilişkilerimizin ve savunma sanayimizdeki iş birliğimizin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz.https://t.co/Jglnkhcozc pic.twitter.com/zsanzF3DLD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021

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