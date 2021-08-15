Pakistan: Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın siyasi uzlaşı için çabaları desteklemeye devam edeceği belirtilerek, "Tüm Afgan tarafların bu iç siyasi krizi çözmek için birlikte çalışacaklarını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Afganistan'da ortaya çıkan durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin, vatandaşlarına, Afganistan halkına, diplomatik ve uluslararası topluluğa gerekli yardımı yaptığına dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan’a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan’a hayati görevler düşüyor. Bölgenin ve en başta da Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.https://t.co/Jglnkhcozc pic.twitter.com/qcWBf6768e— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021
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