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Bilim Teknoloji
TRT Haber 31.08.2023 20:45

TRT bu yıl da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyuruyor

TEKNOFEST’in iletişim sponsoru TRT, Ankara'daki festival alanında 3 stantta ziyaretçiler için eğlenceli etkinlikler sunuyor. TRT stantları festivalin ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

TRT, TEKNOFEST alanındaki 3 farklı standıyla her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar sunuyor.

TRT’nin birbirinden renkli içerikleri TEKNOFEST alanındaki TRT standında ziyaretçilerle buluşuyor. Stantta hem yetişkinler hem de çocuklar için dijital deneyimleme alanları yoğun ilgi görüyor.

TRT Ana Standı ve TRT Market Standı'nın yanısıra TRT Radyo Standı da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ziyaretçiler, kısa sürede milyonlara ulaşan uluslararası 'Tabii' platformuyla da tanışıyor.

TRT, resmi iletişim sponsoru olarak da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyurmaya devam ediyor.

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