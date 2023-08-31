TRT bu yıl da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyuruyor

TRT, TEKNOFEST alanındaki 3 farklı standıyla her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar sunuyor.

TRT’nin birbirinden renkli içerikleri TEKNOFEST alanındaki TRT standında ziyaretçilerle buluşuyor. Stantta hem yetişkinler hem de çocuklar için dijital deneyimleme alanları yoğun ilgi görüyor.

TRT Ana Standı ve TRT Market Standı'nın yanısıra TRT Radyo Standı da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ziyaretçiler, kısa sürede milyonlara ulaşan uluslararası 'Tabii' platformuyla da tanışıyor.

TRT, resmi iletişim sponsoru olarak da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyurmaya devam ediyor.