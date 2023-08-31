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Bilim Teknoloji
AA 31.08.2023 15:28

Cumhuriyetin 100. yılı için özel üretilen "yerli tabanca" TEKNOFEST'te sergileniyor

Savunma sanayisinin önde gelen üreticilerinden Sarsılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak ürettiği SAR 2023'ü TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Cumhuriyetin 100. yılı için özel üretilen "yerli tabanca" TEKNOFEST'te sergileniyor
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festivalde yeni ürünlerini sergileyen Sarsılmaz firması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel ürettiği SAR 2023'ü de stantlarında sergiledi.

Ziyaretçiler sadece 2023 adet üretilen tabancaya yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFEST İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da ziyaretçiler, Sarsılmaz'ın özel açık hava test poligonunun tüm özellikleriyle birebir dijital dünyaya aktarılmasıyla oluşturulan simülasyon alanında, atış deneyimi yaşadı.

Ziyaretçiler, SAR9 SC, SAR9 SP ve SAR9 CX model tabanca, SAR 109T makineli tabanca ve SAR 56 piyade tüfeğini gerçeğini aratmayan koşullarda deneyimledi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen üretildi"

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz,  stantta yer alan yerli ve milli ürünler hakkında bilgi verdi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen üretilen SAR 2023 de burada sergileniyor." diyen Özyılmaz, tabancanın özel bir seri olduğunu ve yalnızca 2023 adet üretildiğini bildirdi.

Özel olarak kurulan poligon simülasyonunda ziyaretçilerin güvenli bir atış deneyimi yaşadığını vurgulayan Özyılmaz, ekranlarda atışların isabet oranının da hesaplanabildiğini söyledi.

Ayrıca Sarsılmaz'ın "savunma sanayisine odaklanan bir teknoloji markası" olma vizyonuyla çizdiği yeni yol haritasının en önemli kilometre taşlarından olan ve son bir yılda yenilenen otonom silah sistemi ilk silahlı robot SARBOT'un da tanıtımı yapıldı.

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