Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezinde eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını TEKNOFEST'te aldılar

Öğrencilere sertifikalarını Ankara Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç verdi.

Ofisin festival alanındaki standında gerçekleştirilen törende konuşan Koç, gençlerin, dijital becerilerini geliştirmek için çok güzel bir eğitim aldıklarını dile getirdi.

Gençlerin yaz döneminde tatil yapmak yerine eğitime katılıp tamamladıklarını anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu coşkuyu eğitim sertifikasını vererek devam ettirmek istiyoruz. Bu arkadaşlar özel olarak seçildiler. Bize başvurdular, mülakatlar yapıldı, çok istekli olduklarını kanıtladılar. Bu arkadaşlarla eğitimlerimiz devam edecek. Türkiye'nin 100 yılında dijital becerileri olan gençlere ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız da bu becerileri kazanmış oldular."

Öğrenciler eğitimden memnun kaldılar

Eğitime katılan öğrencilerden Şevval Kösedağ, yaptığı açıklamada, ODTÜ'te elektrik elektronik mühendisliği okumaya başlayacağını belirterek, "Aldığımız eğitim sonrasında egzersiz konusunda bir mobil uygulama geliştirdik. Ben motor sektörüne yönelmeyi düşünüyordum ama şimdi yazılım sektörüne yönelme fikri oluştu kafamda. Şu anda yazılımda sıfırdan orta seviyeye geldim" dedi.

Anıl Canpolat da Eskişehir Teknik Üniversitesi makine bölümünde öğrenci olduğunu dile getirerek, "Eğitim sonucunda kendi projelerimizi geliştirip sonunda sertifikalarımıza kavuştuk. Yazılım sektörüne ilgim vardı ama oyunun içine bu kadar girmemiştim. Eğitimimiz gelecekteki hedeflerimizi daha da nitelendirdi. Önümüzdeki dönemde kendi fikrim olan oyunları geliştirip insanlara sunmayı istiyorum" dedi.

Eğitimler 6 hafta sürdü

Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kurulan "Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi (DDYM)", gençlerin yaz dönemini daha verimli geçirmeleri ve dijital girişimcilik dünyasını daha iyi tanımaları adına Swift Kodlama Atölyesi ve Oyun Atölyesi olmak üzere iki farklı eğitim programı hayata geçirildi.

TRT, ODTÜ Atom ve ODTÜ Teknokent ortaklığında 17 Temmuz'da başlayan ve 6 hafta süren 100 saatlik yüz yüze oyun geliştirme ve dijital girişimcilik eğitimleri, alanında uzman farklı eğitmenlerce verildi.

Ayrıca, Ofis tarafından, Apple in Education ve STM ortaklığında DDYM'de kurulan atölyede de 18 Temmuz'dan itibaren 120 saatlik Swift ve dijital girişimcilik eğitimleri düzenlendi.

21 Haziran'da e-Devlet üzerinden açılan başvurulara 5 bin 230 kişi ilgi gösterdi, 410 gencin başvuru süreci tamamlandı.

Ofis tarafından gençlerin başvuru esnasında verdiği cevaplara yönelik bir puanlandırma matriksi geliştirilerek taslak aday liste belirlendi. Belirlenen bu listeden toplamda 82 aday ile bire bir telefon görüşmeleri yapılarak 24 kişilik son asil liste oluşturuldu.

Bu dönemde kız öğrenciler de eğitimlere yoğun ilgi gösterdi. Toplam 14 kız ve 10 erkek öğrenciyle eğitimlere başlandı.

Tüm Türkiye'den başvurular alınırken 8 şehir, 18 üniversite ve 15 farklı disiplinden 22 öğrenci ve 2 farklı liseden 2 öğrenci ile toplam 24 genç eğitim almaya hak kazandı.

DDYM kapsamında sunulan eğitimlerin gençler üzerinde başarılı bir farkındalık oluşturması adına Türkiye'de alanında uzman 15 farklı eğitmenden uzmanlık alanlarına göre eğitim alan öğrenciler, farklı kurum ve kuruluşlardan gelen eğitmenlerin bilgi ve tecrübelerini dinleme şansını yakaladılar.

Eğitimin kazanımları

DDYM oyun ve swift eğitimlerine katılım gösteren öğrencilerin tamamına "Dijital Girişimcilik", "KANVAS Model", "İş Planı Geliştirme", "Pazar ve Rakip Analizi" ile "Etkili Sunum İçeriği Oluşturma" ve sunum eğitimleri verildi.

Öğrenciler bu eğitimler sürecinde rastgele gruplara bölündü ve gruplardan teknoloji tabanlı bir fikir üretmeleri talep edildi. Oluşturan 8 farklı gruptan 8 farklı özgün proje fikri için sunumlar yaptırıldı, her bir fikir için KANVAS model oluşturuldu.

Ayrıca oyun eğitimleri kapsamında 20'den fazla oyun fikri için Game Development Document (GDD) yazdırılmış ve değerlendirmeler neticesinde finale kalan 4 oyun fikrinin hayata geçirilmesi adına çalışmalar başlatıldı.

DDYM kapsamında Apple Swift eğitimlerine katılan öğrenciler eğitimlerin sonunda Xcode'u kullanabilir ve swift ile kod yazabilir seviyeye geldi.

Eğitimin uygulama kısmında öğrencilerden her biri bir spor uygulaması geliştirdi. Bu uygulama, temel olarak insanların bölgesel antrenman videolarına daha hızlı ulaşabilmelerini ve kendileri için özgün antrenman şeması oluşturarak bunu takvimlendirebilmelerini sağlıyor.

Uygulama yoga, kardiyo ve ev egzersizlerinin yanı sıra çalıştırılması istenilen kas grubuyla ilgili eğitim videolarını kullanıcılara sunuyor.