Parçalı Bulutlu 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 31.08.2023 19:25

Bakan Kacır TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST'e 2. gününde de muazzam bir ilgili olduğunu belirterek, katılımın 7'den 70'e olmasının gurur verici olduğunu açıkladı.

Bakan Kacır TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinliğin ikinci gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festivali ziyaret eden vatandaşlarla da fotoğraf çektiren ve sohbet eden Kacır, burada gazetecilere de açıklamalarda bulundu.

Kacır, Ankara'nın dört bir yanından ve çevre illerden festivale akın eden vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirterek, herkesin milli teknoloji hamlesi ve Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuyla gurur duyduğunu kaydetti.

TEKNOFEST'i 6'ncı yılında ilk defa Ankara'ya getirme fırsatı bulduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün de muazzam bir ilgi var. Bizi gururlandıran 7'den 70'e bir katılımın olması. TEKNOFEST gençler için çok şey ifade ediyor ama 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarında olup kendini hala genç hissedenler için de çok şey ifade ediyor. Çünkü özellikle o yaş grubu Türkiye'nin tarihini iyi biliyor. Akamete uğratılmış milli teknoloji serüvenimizi gençlerden daha iyi biliyor. Dolayısıyla onlar için bugün geldiğimiz noktada tam bağımsızlık yolculuğunda işte bu meydanda sergilenen, gökyüzüyle buluşan yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilen bir ülke olunması ayrı bir anlam taşıyor."

Kacır, daha sonra haberleşme ve iletişim teknolojileri çadırına girerek TEKNOFEST Girişim Yarışması'na katılan gençlerin projelerini inceledi ve birlikte fotoğraf çektirdi.

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknofest
Sıradaki Haber
Tarımda iş yükünü azaltacak projeler TEKNOFEST'te sergileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nı kabul etti
20:25
Gabon'da geçiş hükümeti lideri 4 Eylül'de yemin edecek
20:21
Çin ABD'nin vize kısıtlamasına karşılık verecek
20:19
Avustralya İtalyan şirketten akıllı deniz mayınları satın alacak
20:10
Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
20:08
Lübnan'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Azerbaycan'dan Hatay'daki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı
Azerbaycan'dan Hatay'daki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı
FOTO FOKUS
Kamyonun açılan damperi tünelin tabelalarını düşürdü
Kamyonun açılan damperi tünelin tabelalarını düşürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ