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Bilim Teknoloji
AA 31.08.2023 17:35

Tarımda iş yükünü azaltacak projeler TEKNOFEST'te sergileniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite öğrencilerince geliştirilen tarımsal insansız hava ve kara aracı ile tarım alanlarında otonom ilaçlama ve yabani ot tespiti yapılabildiğini söyledi.

Tarımda iş yükünü azaltacak projeler TEKNOFEST'te sergileniyor
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Zafer Bayramı günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan festivalde üniversitelerin hazırladığı projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Rektör Prof. Dr. Ünal, OMÜ standında festivalin zihinsel dönüşüm için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Tarıma yönelik hazırladıkları projelerle düzenlenen yarışmalarda finalde yer aldıklarını belirten Ünal, tarımın dünya ve insanlık açısından önemine değinerek öğrencilerin özellikle bu alanda yoğunlaştığını dile getirdi.

"Yapay zekalı araçlar sadece gerekli yerleri ilaçlıyor"

OMÜ'den öğrencilerin ürettiği tarımsal insansız hava ve kara aracı ile tarım işçilerinin yükünün büyük oranda hafifletileceğini ifade eden Ünal şunları kaydetti:

"Yapay zekalı hazırlanan araçlar sadece gerekli yerleri ilaçlıyor. Bu insansız hava aracıyla ilaçlama yapıldığı için de yüzde 5'lik, yüzde 6'lık oranda arazinin durumuna göre içerisine giren ilaçlama araçlarının verdiği zarar engelleniyor. Aynı zamanda bitkinin gereksiz ilaca muhatap olması dolayısıyla insanların o bitkiden alacağı zararlı etkilerden kurtarılması hedefleniyor."

Ünal, tarımsal insansız kara aracının tarım alanında otonom hareket edebildiğini ve otomatik yabani ot ilaçlaması yaptığını söyledi.

Bunun yanı sıra aracın yaptığı görevlerle ilgili bilgileri bir arayüz ortamında gösterdiğine değinen Ünal, TEKNOFEST 2023 ve TEKNOFEST 2022'de aracın iki kez Türkiye ikinciliği derecesi aldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Ünal, "Araçlar, tarımla uğraşanların işini büyük oranda kolaylaştıracak. Hem daha ekonomik hem daha zararsız hem de daha güvenli" dedi.

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