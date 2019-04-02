Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde geçen yıl "Mavi Pedallar Özgür Bisiklet Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 100 öğrenciye, 100 bisiklet temin edilip eğitimlere başlandı. Geçen yıl başlanan projenin ilk ayağında okulda oluşturulan parkurlarla öğrenciler, bisiklet kullanmayı öğrendi.

Özel öğrenciler kendi başlarına bisiklete binmeyi öğrendikten sonra tarihi kentlere gezi organizasyonları düzenlendi. Tarihi kentlere giden öğrenciler, bisikletle 7 bölgeyi sırayla gezmeye devam ediyor.

"Beraber bir şeyler yapabilme becerisini kazanıyorlar"

Okul müdürü Şahin Değer, geçen yıl başladıkları proje kapsamında 100 zihinsel engelli öğrenciye bisiklet sürmeyi öğrettiklerini söyledi.

Bu öğrencilerin Kırklareli ve Edirne'de, tarihi alanlarda bisiklet sürdüğünü anlatan Değer, "Proje sonunda gördük ki öğrencilerimiz, arkadaş edinmekte daha rahat davranmaya başladı, okul içerisindeki davranışları daha özgür hale geldi. Derslerinde gözle görülür bir başarı kaydedildi. Grup bilinci kazandılar her şeyden önce, bir arada bir şeyler yapabilme becerisini kazandılar" dedi.

Değer, projenin kazanımlarının yüksek olması dolayısıyla bu yıl da devam etmesine karar verdiklerini vurguladı.

"Projemizde 7 bölgeden 7 kent belirledik. Bu illere giden öğrencilerimiz buralarda bisiklet sürdü, o kentin tarihini öğrendi, öğrencilerimiz gittiğimiz yerlerde otellerde kendi başlarına kalabilme becerisi kazandı, sosyal yaşama daha hızlı adapte oldular. Toplum üzerinde çok büyük bir farkındalık oluşturduk çünkü gittiğimiz birçok yerde insanlar 'Kim geldi?', 'Hangi grup bu?', 'Ne yapıyorlar?' gibi sorular yöneltmeye başladı, bu da okulun işleyişine çok büyük katkı sağladı."

Bir sonraki rota Çanakkale

Bu yıl ilk ziyaretlerini İzmir'e gerçekleştirdiklerini anlatan Değer, şöyle konuştu:

"Kordon'da yaklaşık 15 kilometrelik bir parkurda 7 öğrenci, 7 öğretmenimizle pedal çevirdik. İzmir'in tarihi kültürel yerlerini gezdik. Bir sonraki rotamız Çanakkale olacak. Öğrencilerimizle tarihi ve kültürü zenginlikleri ön planda olan illerimize giderek orada pedal çeviriyoruz. Gittiğimiz illerin tarihi yerlerini geziyoruz."

Öğrenciler ise bisiklet sürmekten büyük keyif aldıklarını, gittikleri şehirlerin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler edindiklerini belirtti.

Kaynak: AA