Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ata tohumlarının korunması, üretiminin sağlanması ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla "Sağlıklı Tohumlar, Sağlıklı Nesiller" ile "Şifalı Bitkiler" projeleri hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin birçok bölgesinde öğretmenlerle irtibat kurulup yörelerindeki ata tohumları tespit edilerek, ekiminin yapılması için Şanlıurfa'ya getirildi.

Tohumlar toprakla buluştu

Tohumlar, Harran Ovası'nda tarım üzerine eğitim veren Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama serasında, proje ortağı Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Daha sonra sera dışına fide olarak ekilecek bitkilerden elde edilecek tohumların çoğaltılması hedefleniyor.

"Amacımız tarım alanında kalifiye eleman yetiştirmek"

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, kentte meslek liselerini altyapılarına uygun alanlarda geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Şanlıurfa'da "GAP'ın başkenti" konumunda olması dolayısıyla tarım faaliyetlerinin yoğun yapıldığını vurgulayan Turan, tarım alanında kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini bu yıl modern tarım eğitimi veren bir okula dönüştürdüklerini dile getirdi.

Turan, okulun bereketli Harran Ovası'nda 54 dönümde kurulduğunu ifade ederek, "Okulumuzda öğrencilerimiz ata tohumları, tohum bankası konuları üzerinde önemli çalışmalar yapmaya başladı. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinden getirilen, dedelerimiz, ninelerimizden kalan ata tohumlarını öğrencilerimiz burada üretip çoğaltacak. Daha sonra çevredeki çiftçilerimize, tarımla uğraşan insanlarımıza bu ata tohumlarını dağıtmak istiyoruz" diye konuştu.

"50 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu"

Öğrencilerin tarım uygulamalarını daha rahat yapması için arazi tedarik etmeye çalıştıklarını anlatan Turan, bu kapsamda okulun çevresindeki 100 dönümlük araziyi kullanmak için ilgili kurumdan talepte bulunduklarını belirtti.

Araziyi temin etmeleri durumunda daha güzel çalışmalar yürütme fırsatı yakalayacaklarını aktaran Turan, şu bilgileri paylaştı:

"Bu arazide öğrencilerimiz 100 farklı firmayla birlikte 100 farklı ata tohumunu birlikte üretecek. Şu anda çoğunluğu sebze, 50 çeşit ata tohumunu öğrencilerimizle toprakla buluşturduk. İnşallah meslek lisemiz Türkiye'de bu alanda adından bahsettirecek. Gelecek yıldan itibaren yaklaşık 70 yabancı öğrenci de okulumuzda eğitim görmeye başlayacak. Yabancı öğrencilerimizle birlikte tarım üzerine çok kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz."

"Uygulama eğitimi kapsamında ata tohumlarını ektik"

Öğrencilerden İsmail Demir de modern tarım tekniklerinin teorik ve uygulamalı eğitimini aldıklarını söyledi.

Uygulama eğitimi kapsamında ata tohumlarını ektiklerini belirten Demir, "Filizlenip fide haline gelecekler. Daha sonra fideler büyüyüp ürün verecek. Bu ürünlerin tohumlarını toplayacağız. Bunu her yıl gerçekleştirip ata tohumlarının çoğalmasını sağlayacağız. Ayrıca ekimini yaptığımız diğer tarım ürünlerini de burada kendimiz tüketiyoruz ve ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz" dedi.

Kaynak: AA