Antalya'da yaşayan Mert Tanrıkulu, Goldendar Sendromu nedeniyle doğumundan bu yana görme problemi yaşıyor. Mert'in bir kulağı da olmadığı için standart gözlükler yüz yapısına uymuyor.

3 boyutlu yüz taraması yapıldı

Bu kapsamda özel bir gözlük firması, Mert için gözlük tasarladı. Çalışmaya, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) de destek oldu.

Mert için ilk olarak 3 boyutlu yüz taraması yapıldı. Ardından yüzüne özel bir gözlük tasarımı geliştirildi. Tamamlanan tasarım ALUTEAM'de bulunan laboratuvarlarda Seçici Lazer Sinterleme teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi.

Yapılan özel tasarım sayesinde Mert yeni gözlüğüne kavuştu.

ALUTEAM Tasarım ve Üretim Koordinatörü Cemal İrfan Çalışkan, projenin kendilerine sosyal sorumluluk amacıyla geldiğini belirterek, ''Biz de kurum olarak bu sürece dahil olduk. Ahmet Berberoğlu, yüz taramasını yapıp bize gönderdi. Bizde onu endüstriyel yazıcılarla ürettik. Birebir, kaliteli ürün çıkardık. Biz bunu üç boyutlu yazıcı teknolojisinden faydalanarak yaptık. Mert, yapılan gözlüğü artık takabiliyor'' dedi.

Antalya'da yaşayan Mert'in babası Celal Tanrıkulu ise, ''Milyonda bir görülen bir hastalığa sahip oğlum. Oğlumun bir gözü hiç görmüyor, bir kulağı da yok. Bundan dolayı standart gözlükler yüz yapısına uymuyordu, düşüyordu. Bu kapsamda böyle bir gözlük yapıldı. Artık gözlükleri düşmeyecek ve bu sorunu yaşamayacak'' ifadelerini kullandı.

Goldenhar Sendromu

Doğuştan gelen ve nadir görülen bir hastalık olan Goldenhar Sendromu, işitme, görme sorunları, omurga kusurlarına yol açıyor. Kişiye göre farklı seyreden Goldenhar Sendromu'nun tedavisindeki her sorun, uzman kişilerle birlikte yol alınarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA