48 yaşındaki Handan Şatır, Muğla'da Kötekli Mahallesi'nde yeğeniyle yaşıyor.

Baktığı engelli kedisinin ölümünün ardından 4 yıl önce engelli olduğu için terk edilmiş sokak hayvanlarına bakmaya karar verdi.

Bahçeli evinin kapılarını açtığı 54'ü engelli 61 sokak kedisiyle yakından ilgilenen Şatır, hayvanların mama ve ilaç ihtiyacını diktiği bez torbaları satarak sağlıyor. Ona birçok hayvansever de destek veriyor.

"Hiçbir zaman hayvan satın almadım"

Şatır, hayvanlara karşı merhametinin kendisini engelli hayvanlara bakmaya yönlendirdiğini anlatan Şatır, nerede bakıma muhtaç canlı varsa onlara evinin kapılarını açtığını vurguladı.

Özellikle engelli hayvanlarla ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Şatır, şunları belirtti:

"Onların bizlere çok ihtiyacı var. Evde beslediğim bir kedi hayatımı değiştirdi. Hikayem, bacağı olmayan, gözleri görmeyen bir kediyle başladı. Kedim ölünce bakıma muhtaç hayvanlara ilgim daha da arttı. Hayvanların kimisini sokaklarda buldum, kimisini arkadaşlarımdan bakamayacakları için aldım. Hiçbir zaman hayvan satın almadım. Evimin bahçesinde 59 kedi ve iki de köpeğe bakıyorum. Kedilerin çoğunda karaciğer bozukluğu ya da böbrek rahatsızlığı var, görmeyenler var. Hemen hemen hepsi ilaç kullanıyor. Tedavilerini aksatmadan yaptırmaya çalışıyorum. Yardımseverler de desteğini esirgemiyor."

Kaynak: AA