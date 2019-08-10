Oltalar, balıkçı ağları, plastik atıklar...

Denizlerin sevimli canlıları deniz kaplumbağaları birçok tehlike ile karşı karşıya.

Yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren kaplumbağaların yardımına ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesindeki rehabilitasyon merkezi koşuyor. Merkezdeki görevliler, bu sevimli deniz canlıları için adeta seferber oluyor.

Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezinin kurucusu Hande Tibuk, yaralı kaplumbağaları genellikle balıkçıların bulduğunu söylüyor.

"Bizi arıyorlar, biz gidiyoruz ve alıyoruz. Bugüne kadar 26 hasta kaplumbağamız oldu. Merkezimize gelen kaplumbağaların önemli bir kısmı midesinde plastik olduğu için sıkıntı çekiyor ve ölüyor."

Hayata dönen kaplumbağalardan biri de adını kendisini bulan balıkçıdan alan "Şalvar Kaptan". O, yaklaşık 1 yıl önce rehabilitasyon merkezine getirildi. Müdahale edilmeseydi az daha boğuluyordu ancak şimdi durumu çok iyi.

Kaynak: TRT Haber