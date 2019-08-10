54 yaşındaki Tuncay Güllüdağ, Manisa'da yaşıyor. Askerlik hizmeti sırasında merak sardığı atletizme ilgisini ise hala sürdürüyor.

Güllüdağ, her gün eşofmanlarını giyiyor ve Manisa'da 75. Yıl Mesir Alanı'ndan koşmaya başlıyor. Ardından Sabuncubeli Geçidi'ni tırmanıyor.

Manisa-İzmir sınırında 30 kilometre koşan Güllüdağ, yolu düzenli kullanan sürücüler tarafından da tanınıyor.

Tuncay Güllüdağ, formunu koruyup sağlıklı kalmak için her gün koştuğunu anlattı.

Daha önce 1988, 1990, 2006 ve 2010'da Avrasya maratonlarına katıldığını söyleyen Güllüdağ, "Antrenmanlarımı Manisa'nın çıkışından İzmir'e kadar yapıyorum. Ya Sabuncubeli Tüneli'nden dönüyorum ya da eski yoldan Sabuncubeli Geçidi'nden geçip Bornova'ya kadar gidiyorum" dedi.

Ona selam veren şoförler oluyor

Eskiden günde 40 kilometre koştuğunu şu anda bunun 30 kilometreye düştüğünü belirten Güllüdağ, şöyle konuştu:

"Çok nadir olarak pistlerde ve patika yollarda da koşuyorum ama Sabuncubeli Geçidi benim için daha elverişli. Ben koşmayı ve bu güzergahı çok seviyorum.

Manisa-İzmir arasında düzenli sefer yapan otobüsler ve servis şoförleri artık beni tanıyor. Beni gördüklerinde selam veriyorlar, korna çalıp, selektör yapıyorlar, el sallayanlar oluyor. Bunları görünce mutlu oluyorum. Yolda görevli polis ve jandarma ekipleri de artık beni tanıyor. Bazı ekipler 'Ceza keserim' diye şakalaşıyor."

Kaynak: AA