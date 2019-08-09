Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik tekbiri ise, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine deniyor.

Teşrik tekbiri nasıl başladı?

Bu tekbirlerin başlangıcı, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir, hazırlıklar sırasındaysa gökten bedel olarak bir koç getirilir.

Cebrail; "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek tekbir getirince, Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

Hz. Muhammed'in, Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler var.

Teşrik tekbiri getirmek, her Müslümana vacip. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilebilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez.

Bu yıl teşrik tekbirleri ne zamana denk geliyor?

Teşrik tekbirleri bu yıl 10 Ağustos'ta okunmaya başlayacak ve bayramın dördüncü gününe yani 14 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: TRT Haber