TRT muhabirinin Diyanet İşleri Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 05.45, Adıyaman: 05.31, Afyonkarahisar: 06.01, Ağrı: 05.09, Aksaray: 05.47, Amasya: 05.36, Ankara: 05.49, Antalya: 06.03, Ardahan: 05.07, Artvin: 05.11, Aydın: 06.13, Balıkesir: 06.09, Bartın: 05.48, Batman: 05.20, Bayburt: 05.19, Bilecik: 06.00, Bingöl: 05.20, Bitlis: 05.15, Bolu: 05.52, Burdur: 06.04, Bursa: 06.04, Çanakkale: 06.14, Çankırı: 05.45, Çorum: 05.39, Denizli: 06.08, Diyarbakır: 05.23, Düzce: 05.54, Edirne: 06.11, Elazığ: 05.26, Erzincan: 05.23, Erzurum: 05.15, Eskişehir: 05.59, Gaziantep: 05.36, Giresun: 05.25, Gümüşhane: 05.21, Hakkari: 05.10, Hatay: 05.43, Iğdır: 05.04, Isparta: 06.02, İstanbul: 06.02, İzmir: 06.15, Kahramanmaraş: 05.37, Karabük: 05.47, Karaman: 05.53, Kars: 05.07, Kastamonu: 05.42, Kayseri: 05.41, Kilis: 05.38, Kırıkkale: 05.47, Kırklareli: 06.08, Kırşehir: 05.45, Kocaeli: 05.59, Konya: 05.54, Kütahya: 06.01, Malatya: 05.30, Manisa: 06.13, Mardin: 05.22, Mersin: 05.48, Muğla: 06.12, Muş: 05.17, Nevşehir: 05.44, Niğde: 05.45, Ordu: 05.27, Osmaniye: 05.41, Rize: 05.16, Sakarya: 05.57, Samsun: 05.32, Siirt: 05.16, Sinop: 05.35, Sivas: 05.33, Şanlıurfa: 05.31, Şırnak: 05.15, Tekirdağ: 06.08, Tokat: 05.33, Trabzon: 05.19, Tunceli: 05.24, Uşak: 06.05, Van: 05.10, Yalova: 06.02, Yozgat: 05.41, Zonguldak: 05.50."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 05.55, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.38'de eda edilecek.
Kaynak: TRT Haber