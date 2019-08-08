Olay, dün akşam saatlerinde Yalova’da meydana geldi. 2 kişi serinlemek için Yalova'nın Fıstıklı köyündeki sahile gitti. Bir süre sonra şişme bota binerek denize açıldılar.

Rüzgarın da etkisiyle şişme bot sürüklenip gözden kaybolunca, vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

Güzelyalı'da konumlanan sahil güvenlik botu Yalova'da denizde kaybolan kişileri arama faaliyetine devam ettiği için, Bursa - İstanbul arası sefer yapan İDO gemilerine durum bildirilip denizde kaybolan şahsın görüldüğü anda haber verilmesi istendi.

Denizde 5 saat boyunca sürüklenen 2 kişi önce Güzelyalı - Yenikapı seferini yapan Orhangazi 1 feribotu tarafından Mudanya açıklarında fark edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, şişme bottaki 2 vatandaşa ulaşana kadar olası bir sürüklenmenin önüne geçebilmek ve vatandaşların acil kurtarılması için yakın konumda olan Piyalepaşa Deniz Otobüsü personelinden şahısları almalarını söyledi. İlk olarak şişme bottaki kişilere ip atarak ulaşan İDO personeli, şişme botu yavaş yavaş kendine çekerek yaklaştırdı.

Olası bir facia yaşanmaması için çok dikkatli hareket eden personel, şişme botun yanaşmasıyla denizde mahsur kalan 2 vatandaşı deniz otobüsüne alarak kurtardı. Feribotun misafirhanesine alınarak dinlendirilen vatandaşlar, daha sonra Güzelyalı iskelesine bırakılarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İHA