Türkiye
Kuşadası Körfezinde korkutan deprem
08 Ağustos 2019 Perşembe 11:52 - Son Güncelleme 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:01
Aydın'ın Kuşadası Körfezi'nde 4 virgül 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.39'da merkezi Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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