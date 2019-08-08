Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.39'da merkezi Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber